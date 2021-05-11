ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 14:13 والمد الثاني عند 01:27 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 19:05. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 10:45 والمد الثاني عند الساعة 21:31 .