أهالي الظفرة: «المغيرة» نقلة نوعية في مستوى المعيشة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أشاد سكان مدينة المرفأ بجهود القيادة الرشيدة المستمرة لدعم المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، مؤكدين أن تدشين مشروع «المغيرة» في مدينة المرفأ سيحقق نقلة نوعية كبيرة في مستوى معيشة السكان داخل المدينة، ويسهم في زيادة النمو والازدهار ضمن سلسلة متواصلة من المشاريع والمبادرات التي تؤدي إلى تطوير وتنمية المنطقة.

ويؤكد أحمد حسين من سكان مدينة المرفأ، أن القيادة الرشيدة اعتادت على مفاجأة الأهالي في مختلف المناسبات بالعديد من القرارات والمبادرات التي تسعد المواطن وتدخل البهجة والسرور على السكان وتضفي مزيداً من السعادة على الأهالي، موضحاً أن مشروع المرفأ السكني أحد المشاريع التي تدعم الاستقرار الأسري والعائلي وتساهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مدينة المرفأ، وهذه المشاريع تعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطنين وتقديم كل ما يحقق لهم السعادة والرخاء، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

ويشير يوسف سلطان من أهالي المرفأ إلى أن فرحة العيد تضاعفت لدى سكان المدينة بسبب مشروع المرفأ السكني الذي يجسد رؤية القيادة الحكيمة نحو توفير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، والتي تستهدف توفير العيش الكريم للمواطنين، وتأمين الاستقرار الأسري لهم عبر تقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين بما يعزز من استقرار الفرد والمجتمع، ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية.

ويؤكد عثمان عبدالرحمن من سكان مدينة المرفأ أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أسهمت في تحقيق نهضة شاملة في الظفرة، وأن تدشين مشروع المرفأ السكني يأتي ضمن مشاريع ومبادرات عديدة تصب دائماً في مصلحة أبناء الوطن، وتواكب تطلعاتهم وآمالهم بما يضمن لهم الاستقرار والرفاهية والعيش الكريم في مسكن ملائم يوفر الحياة الكريمة والمستقرة لجميع أبناء الوطن، وبما يحقق مشاركتهم الفاعلة في مسيرة النهضة والتطور والتقدم التي تشهدها الدولة. وثمن عبدالرحمن أحمد الحمادي الجهود المستمرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والارتقاء بهم في المجالات كافة، مؤكداً أن مشاريع الإسكان التي تشهدها منطقة الظفرة من فترة لأخرى تعكس مكانة المواطن في فكر ووجدان قيادتنا ومدى حرص قيادتنا على توفير السكن المناسب للمواطنين.

وأشار الحمادي إلى أن مدينة المرفأ شهدت نهضة كبيرة على مدى السنوات الماضية وأن المشاريع المتعددة التي تشهدها من فترة لأخرى حققت نقلة نوعية كبيرة للسكان ووفرت لهم مدينة متكاملة الخدمات، وهو ما يضاعف من مسؤولية المواطنين نحو وطنهم وقيادتهم لرد الجميل بمزيد من العمل والاجتهاد لرفعة الوطن الغالي.

موقع استراتيجي

تقع مدينة المرفأ على ساحل الخليج العربي غربي مدينة أبوظبي وكانت في الماضي منطقة مخصصة لتجمع صيادي السمك، ومركزَ تجمُّعٍ لفرق الغوص للإبحار من خلالها نحو رحلات الغوص وصيد الأسماك وظلت متمسكة بهويتها وتراثها على مدى السنوات ويشتهر أهلها حالياً بصيد الأسماك.

وشهدت نهضة عمرانية حديثة ومشاريع متنوعة خلال السنوات الماضية ساهمت في توفير مقومات العيش الكريم لسكان المنطقة وحققت نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية والطرق والمرافق والخدمات التي تلبي طموحات واحتياجات السكان.

تتميز المرفأ بكونها مركزاً سكنياً وسياحياً يغلب عليه الهدوء والسكينة ويعتبر شاطئ المرفأ أفضل مكان للجذب السياحي برماله البيضاء الناعمة التي تمتد داخل البحر ويعدّ هذا الشاطئ من أجمل الوجهات في أبوظبي ويستضيف سنوياً مهرجان الظفرة للرياضات المائية الذي يعتبر الحدث الرياضي الأبرز في منطقة الظفرة، ويعتبر المكان المفضل للزوار الذين يبحثون عن فرصة الاستمتاع بأجواء هادئة ويقع على مقربة من بلدة صغيرة، حيث يمكنهم شراء لوازم التخييم أو الوجبات الخفيفة والألعاب لقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ. كما تتميز المرفأ أيضاً بأن معظم مساحتها مبني على أرض عالية، مما يوفر للزوار مناظر خلابة على الواجهة المائية الصافية وأوقاتاً ممتعة لهم عند مرور الدلافين والسلاحف وغير ذلك من أشكال الحياة البحرية.