شرطة دبي تدعو للالتزام بالإجراءات والقوانين

دبي (الاتحاد)

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى كافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

ودعا معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كافة أفراد الجمهور إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الوجود في الأماكن السياحية والشواطئ والمراكز التجارية، واتباع إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة من ارتداء للكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، بما يعزز من جهود الوصول إلى مرحلة التعافي.

وأكد الفريق المري استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

وحث الفريق المري مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة، كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور، والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام، والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، وذلك كي لا تعكر بعض الحوادث الطارئة صفو فرحة العيد.

ودعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة، معبراً عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الفطر.

مدافع عيد الفطر

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي تحديدها خمس مناطق في الإمارة لمدافع العيد.

وبهذه المناسبة، تقدم اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدير الإدارة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، مؤكداً الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، والتي سيتم توزيعها على خمس مناطق في إمارة دبي كما جرت العادة كل عام.

وقال اللواء عبد الله الغيثي: إن مدافع الإفطار أو العيد تعتبر إحياءً للعادات والتقاليد المحلية، وجزءاً من تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، ذلك أن المدفع تقليد اعتاده أبناء الإمارات والمقيمون في الدولة.