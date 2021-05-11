منظومة إنقاذ متكاملة في شواطئ دبي

آمنة الكتبي (دبي)

رفعت بلدية دبي، جاهزية الشواطئ لاستقبال روادها خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما كثفت حملاتها التفتيشية، وطبقت أعلى مستويات الأمن والسلامة على جميع الشواطئ العامة، والمعتمدة من جهات دولية، وذلك من خلال توفير منظومة إنقاذ وسلامة متكاملة، تضمنت بناء وتجهيز وحدات إنقاذ بحري حديثة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، وتوفير 38 منصة إنقاذ، منها 11 منصة إنقاذ رئيسة، و27 فرعية.

كما وفرت طاقم إنقاذ متكاملاً، يشمل منقذين ومدربين ومشرفين، بلغ عددهم ما يقارب 103 أشخاص، تم توزيعهم على الشواطئ العامة.

وبينت بلدية دبي أنها تشرف على تدريب المنقذين بشكلٍ دوري، وتأهيلهم لتنفيذ كل عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، لضمان سلامة وأمن مرتادي الشواطئ.

وحددت بلدية دبي، إرشادات عامة يجب التقيّد بها، منها عدم السباحة بعد غروب الشمس، وذلك حفاظاً على سلامة المرتادين، ونوهت بعدم السباحة في حالة رفع العلم الأحمر، والسباحة بحذر في حالة رفع العلم الأصفر، والتقيد بتعليمات المنقذين، وعدم السباحة عند الصخور، وعدم تجاوز العلامات البحرية المخصّصة لتحديد مواقع السباحة.

وشددت على ضرورة المحافظة على النظافة، وعدم ترك أو رمي المخلّفات على الشاطئ، ولا يسمح باصطحاب الحيوانات إلى الشاطئ، ولا يسمح بالشّواء أو إشعال النار أو التخييم، أو تدخين الشيشة على الشاطئ.

وبينت بلدية دبي، أنه لا يسمح بالنوم والمبيت على الشاطئ، ولا يسمح بالتجوّل بملابس السباحة في حديقة الشاطئ أو خارجها، ويحظر التقاط أيّ صور، وبينت بلدية دبي أنه يجب التقيّد بارتداء ملابس السباحة المحدّدة وفق عادات الإمارة وثقافتها، كما تقع مسؤولية الأطفال على أولياء أمورهم، أو الأشخاص البالغين المُرافقين لهم.