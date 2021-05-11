فيديو.. «الطوارئ والأزمات في أبوظبي» تعتمد الإجراءات الوقائية لعيد الفطر

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية لعيد الفطر 2021 والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية.

يأتي ذلك حرصاً على الصحة العامة، وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.