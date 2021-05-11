أسباب إغلاق المراكز والصالونات بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي الحملات الرقابية على مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية بسبب زيادة الإقبال عليها قبل العيد للتأكد من الالتزام بالمعايير المتبعة ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة بالضوابط المعمول بها وفق برنامج عمل محدد وبطاقم من المفتشين المتخصصين في هذا المجال، ليشمل جميع المحال العاملة في إمارة دبي، للتأكد من استيفائها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة العامة.

وأكدت بلدية دبي أنه الشروط الاحترازية والتدابير الوقائية، التي يركز عليها مفتشو بلدية دبي، خلال جولات الرقابية على الصالونات ومراكز التجميل في دبي، من أبرزها زيادة دورية التنظيف والتعقيم في كل الأوقات، ولكل الأسطح الملامسة، والقيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات العمل، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، ووضع الإرشادات اللازمة تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي (متران) بين الأشخاص، وتثبيت علامات أرضية أو لافتات واضحة في المؤسسة، كما يجب ارتداء الكمامة من قبل الزبون، ويسمح بتحريكها لوقت قصير أثناء تقديم خدمات معينة، مثل قص الشعر خلف الأذن أو حلاقة اللحية أو أينما كان ذلك ضرورياً، كما يجب ارتداء كمام الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة خلال تقديم كل أنواع الخدمات، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون من أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

وأشارت إلى أن أبرز أسباب الإغلاقات مخالفة التعليمات المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومخالفة التعليمات المتعلقة باستخدام «مواد التنظيف والتعقيم والتطهير»، ومخالفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمسافة التباعد أو السماح بالاكتظاظ والازدحام، كذلك مخالفة التعليمات الخاصة بشروط التنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة والآلات داخل المنشآت أو المعدات أو الأدوات، إضافة إلى عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وذكرت بلدية دبي أن الإغلاق مؤقت لمدة 3 أيام، وأحياناً يتعدى ذلك حسب مستوى خطورة المخالفة على الصحة والسلامة أو تعمد تكرارها، ولا يتم إعادة الفتح إلا بعد التعهد من قبل صاحب المؤسسة بعدم تكرار المخالفة.