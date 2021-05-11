بتوجيهات رئيس الدولة ودعم محمد بن زايد.. حمدان بن زايد يدشن مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ

المرفأ (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشروع «المغيرة» السكني في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة. ويمتد مشروع المغيرة السكني الذي يضم 410 فلل سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ ملياراً و264 مليون درهم على مساحة 206 هكتارات وتقوم بإنجازه هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وفق معايير «الحي الإماراتي» الهادفة إلى إقامة مجتمعات إسكانية متكاملة بطابع عمراني يعكس الهوية والتراث الإماراتيين.

.. وسموه خلال تفقد المشروع

حضر التدشين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

حمدان بن زايد خلال تدشين المشروع (تصوير عبدالله الجنيبي)

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال التدشين إلى شرح حول مواصفات البناء المعتمدة في المشروع ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية واطلع على مكونات وتفاصيل نموذج إحدى الفلل في المشروع، وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم وتلبية متطلبات المواطنين فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها وتنفيذها من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع وبمستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

وقال سموه: إن مشروع المغيرة السكني يهدف إلى توفير حي إماراتي متكامل يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ، وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وشركائهما من الجهات المختصة بالإمارة في إنجاز المشروع وفي ترجمة التوجهات والقرارات السامية للقيادة الحكيمة من خلال تقديم الخدمات الإسكانية التي تسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

حمدان بن زايد لدى وصوله للمشروع بحضور سلطان بن حمدان

حرص واهتمام

من جانبه، قال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي إنجاز مشروع المغيرة السكني ليُعبّر عن حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين كما أنه يمثل ترجمة حقيقية للتوجهات والقرارات السامية للقيادة الرشيدة في تقديم الخدمات الإسكانية التي تساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد ورفاه المواطن في إمارة أبوظبي».

وأشار معاليه إلى أن توفير المسكن الملائم للمواطنين يعد من أولويات اهتمامات قيادتنا الرشيدة وتماشياً مع هذه الأولوية تسعى الهيئة بجهود دؤوبة إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقوّمات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج.

حمدان بن زايد خلال تدشين المشروع

الاستقرار والرفاه

وأكد معالي فلاح الأحبابي، أن الهيئة تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف خطة أبوظبي في مجال التنمية الاجتماعية من خلال الحرص على توفير المسكن الملائم للمواطنين في التصميم والبناء وحسب متطلبات نظام برنامج استدامة ومن هذا المنطلق يوفر مشروع المغيرة السكني بيئة سكنية مثالية للمواطنين تلبي كافة احتياجاتهم وتجمع بين التصاميم العصرية والتصاميم المستوحاة من البيئة الإماراتية الأصيلة.

وأشاد معاليه بتعاون شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مع هيئة أبوظبي للإسكان وشركائهما من الجهات المختصة بالإمارة في إنجاز مشروع المغيرة السكني الذي يوفر بيئة سكنية تمنح المواطنين الاستقرار والرفاه وترسخ مقوّمات الثقافة المحلية لدى الأجيال المستقبلية.

.. وسموه يستمع لشرح عن المشروع بحضور سلطان بن حمدان وفلاح الأحبابي وأحمد مطر الظاهري وعفراء الهاجري وماجد السويدي

حياة كريمة

من جهته، قال بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «يعتبر مشروع المغيرة السكني من المشاريع المهمة التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية وبما يعزز من جهودها الساعية إلى توفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة ومستدامة للأسرة الإماراتية وذلك تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي في توفير المسكن الملائم ومع تطلعات القطاع الاجتماعي في توفير مستوى معيشة لائق لكل مواطن في الإمارة».

وأشار إلى أن المشروع يطابق معايير دليل المجتمعات السكنية الصادر من هيئة أبوظبي للإسكان بنسبة 99% ويتكون المشروع من 410 مساكن للمواطنين حيث تبلغ مساحة كل قسيمة 1,080 متراً مربعاً وتبلغ مساحة المسكن 543 متراً مربعاً وتتألف من 5 غرف ومجلس للرجال، ومجلس للنساء، وصالة للطعام وغرفتين للمعيشة العائلية، ومطبخ، ومخزن، وغرفة لغسيل الملابس، وغرفة المساعدة، وسكن للسائق، وغيرها من المرافق، كما ويتضمن المشروع عدد 4 مساجد، وعدد 1 مصلى يتسع لـ1200 مصلٍّ وعدد 3 مساجد يتسع كل منها لـ350 مصلياً ومجمعات تجارية لعدد 30 محلاً تجارياً موزعة في المشروع و13 حديقة ومرافق شاطئية وعدد 4 حمامات عامة على الشاطئ بالإضافة إلى تنفيذ 13 محطة كهرباء تخدم المشروع.

حمدان بن زايد في حديث مع محمد الشرفاء بحضور أحمد الظاهري

وتوجه المحيربي بالشكر إلى شركة «مساندة» على تعاونها وجهودها الدؤوبة لإنجاز هذا المشروع بما يحقق أعلى مستويات الرضا عن خدمات الإسكان في الإمارة، منوهاً إلى أن الهيئة تسعى مع شركائها من الجهات المختصة بالإمارة إلى تطبيق واستحداث خدمات جديدة ومتميزة عالمياً في مجال خدمة الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي، وبما يتماشى مع رؤية الهيئة في توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وتحقيقاً لرسالتها الرامية إلى تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان.

حمدان بن زايد يتفقد المشروع بحضور سلطان بن حمدان

يذكر أن «الحي الإماراتي» يحمل أسلوباً فريداً يعزز مفهوم الترابط المجتمعي بكثافات سكانية منخفضة ومدروسة ويقوم على توفير بيئات جاذبة وآمنة تضم مرافق مجتمعية متكاملة مثل المدارس والمراكز التجارية والمتنزهات والمساجد والمساحات المفتوحة الترفيهية وممرات المشاة والحدائق. ويحقق «الحي الإماراتي» التوازن بين النماذج المعاصرة والأنماط التقليدية ويمنح الخصوصية المطلوبة في التصميم الداخلي والخارجي ويوفر بيئة مجتمعية محفزة على الحركة والمشي ضمن مساحات مغطاة وأخرى مكشوفة.