471 مصلى وجامعاً لعيد الفطر في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تخصيص 471 مصلى وجامعاً في إمارة الشارقة لصلاة عيد الفطر المبارك، منها 340 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و57 في المنطقة الوسطى، و74 في المنطقة الشرقية، وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية، منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، مع تأكيدها استمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية الأخرى في مساجد الإمارة.

وتقام الصلاة عند الساعة (05:51 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:50 صباحاً) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:51 صباحاً) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:48 صباحاً).

وللاطلاع على جدول المصليات والجوامع، زيارة حساب الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي أو الرابط الآتي: https://qrgo.page.link/4sMW4