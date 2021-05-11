الغذاء الصحي خلال العيد!

أصدرت «إدارة التثقيف الصحي» بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد سلسلة من المنشورات التوعوية التي تتضمن معلومات صحية وإرشادات ونصائح غذائية خلال أيام العيد في إطار حرصها على تعزيز الوعي الصحي لأفراد المجتمع، ونشر الممارسات الصحية والغذائية.

وقالت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ينبغي عدم الإسراف في تناول الحلويات أو كميات كبيرة من الطعام مع تقسيم الوجبات إلى أكثر من 3 وجبات صغيرة، بهدف الوقاية من الاضطرابات المعوية.

وشملت المنشورات كذلك بعض المعلومات الصحية عن الأعراض المرضية التي تصيب المعدة بسبب السلوكيات الغذائية الخاطئة، ومن أبرزها التخمة، والحموضة، وانتفاخ في المعدة وألم، وعسر في الهضم، واضطراب في مستويات السكر في الدم، والتسمم الغذائي، إلى جانب بعض الممارسات التي تسهم في الوقاية من هذه الأعراض ومنها بدء اليوم بالتدرج في كميات الطعام وذلك لتهيئة المعدة للعودة إلى توقيت النظام الغذائي التقليدي، وتناول التمر قبل صلاة الفجر، وشرب كوب من اللبن بعد العودة من الصلاة، وتناول وجبة فطور خفيفة، وتجنب بدء اليوم في نهار العيد بالتدخين أو شرب القهوة، والحرص على ترك فاصل من 3-4 ساعات بين الوجبات خلال اليوم، والتقليل من تناول الأطعمة الدسمة والعالية في الدهون، وشرب كميات مناسبة من الماء ما يعادل 8 أكواب لتحسين عمليات الهضم وتجنب الإكثار من المشروبات السكرية والمنبهات مثل القهوة والشاي، وتناول الخضار والفواكه والتقليل من كمية الحلويات، وتخصيص وقت للحركة والنشاط البدني مثل المشي لمدة 30 دقيقة أو أي تمرين رياضي مناسب.