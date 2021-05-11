محمد بن زايد يبارك للعاهل البحريني إنجاز فريق الحرس الملكي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بمناسبة وصول فريق الحرس الملكي البحريني قمة إفريست.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده، الإنجاز الذي حققه فريق الحرس الملكي البحريني بوصولهم إلى قمة إفريست، وأحيي الشيخ ناصر بن حمد لجهوده ومتابعته للفريق، إنجاز استثنائي عبر عنه أبناء البحرين بعزيمتهم بالوصول إلى أعلى قمة، وأهنئ فريق الحرس الملكي متمنياً لهم التوفيق».