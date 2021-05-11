الشارقة تتخذ هذه الإجراءات لإقامة صلاة الفطر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة خلال صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع إمارة الشارقة.

ومن المقرر أن تقام الصلاة في المصليات والجوامع المعتمدة، مع استمرار إغلاق المرافق الخدمية وأماكن الوضوء، على أن تكون مدة الصلاة مع خطبة العيد 15دقيقة وتفتح الجوامع قبل الصلاة بـ15دقيقة وتغلق مباشرة بعد الانتهاء من خطبة العيد.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة المعمول بها، ويمنع منعاً باتاً حضور الأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج، والأشخاص المخالطين لمرضى كوفيد- 19 والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة، داعية إلى عدم ذهاب كبار السن ممن هم فوق 60 سنة والأطفال أقل من 12 عاماً إلى صلاة العيد، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.