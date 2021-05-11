العويس: كوادرنا التمريضية أثبتت كفاءتها وقدرتها في الميدان

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية ومكانتها الحيوية في دعم التغطية الصحية الشاملة لاسيما في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19" والتي أبرزت الدور الكبير للكوادر التمريضية في خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع. ولفت معاليه - في تصريح له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام - إلى أن القيادة الرشيدة جسدت عبر مواقفها وتوجيهاتها التقدير والعرفان للكوادر الطبية الذين لبوا نداء الواجب والوطن بكل تفان وإخلاص مؤكدين اتحاد شعب دولة الإمارات أمام التحديات. وأعرب معالي العويس عن فخر الوزارة واعتزازها بالكوادر الطبية والتمريضية بالدولة تقديرا لجهودهم العظيمة ومثابرتهم من أجل صحة وسلامة المرضى وتحصين المجتمع مقدمين نموذجا إنسانيا ملهما وملبين نداء الواجب في كافة الأوقات كمصدر طمأنينة وثقة حيث أثبتت كوادرنا التمريضية كفاءتها وقدرتها في الميدان بقدر عال من المهنية والإنسانية وتقديم أفضل الرعاية الصحية. وأوضح أنه في ظل هذا الدور الأساسي الذي أدته الكوادر الصحية وضعت الوزارة صحتها وسلامتها على رأس أولوياتها من خلال التأهيل والتدريب المستمر وتوفير كافة متطلبات الحماية المهنية لهم ووفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد معالي العويس أن مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في اليوم العالمي للتمريض وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة التي أتت ثمرة لتعاونٍ بنّاء ومثمر بين الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة يسلط الضوء على المكانة المهمة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى السياسات الصحية الوطنية المستند إلى التطوير المستمر وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث واعتماد أفضل معايير الابتكار في الممارسات التمريضية وتعزيز العمل على بناء الشراكات الفاعلة لترسيخ مكانة مهنة التمريض بما يساهم في تقديم مقومات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي ترتكز الرؤية المستقبلية للدولة وتتماشى مع ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات.