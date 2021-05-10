جامعة الإمارات تحتفل بتخريج الدفعة الـ41 افتراضياً 8 يونيو

العين (وام)

أتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة الاستعدادات اللازمة للاحتفال بتخريج الدفعة الـ 41 من طلبتها البالغ عددهم 2725 خريجاً وخريجة، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 8 يونيو القادم.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، رئيسة اللجنة العليا المنظمة لحفل التخرج، أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا لم تقف عائقاً في وجه استمرار العملية التعليمية بجوانبها كافة، بل حرصت إدارة الجامعة على إيجاد آليات تواكب متطلبات المرحلة للاستمرار في مواصلة العملية التعليمية بأفضل المعايير العالمية، وأن تتخذ من ذلك تحدياً ومنطلقاً لها نحو تزويد مخرجاتها برؤية إبداعية وابتكارية، سواء عبر التعليم عن بُعد أو الهجين، ما انعكس إيجاباً في المخرجات الأكاديمية وتطوير آليات التعليم وتأدية الامتحانات وصولاً إلى إيجاد آلية متطورة للاحتفال بالخريج، حيث باتت تمتلك المهارات والبنية التحتية التي تؤهلها كي تكون رائدة في ذلك.

وأضافت الظاهري: «عملت إدارة الجامعة على أن يبقى حفل التخريج محطة سنوية رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا عبر تشكيل لجنة عليا بإشراف الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، لإعداد آلية متميزة للاحتفال بتخريج الطلاب وبث روح البهجة والفرح مع تعزيز روح الإبداع والابتكار بحفل يليق بمكانة وسمعة الجامعة، ليتقرر أن يكون الاحتفال يوم 8 يونيو القادم عن بُعد عبر استخدام أحدث تقنيات التواصل الإلكتروني. وانتهت الجامعة من تجهيز استديو خاص بأحدث التقنيات لتصوير فقرات الاحتفال التي سيتم بثها عبر تقنيات التواصل».

تضم الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة 2725 طالباً وطالبة منهم 346 في برامج الدراسات العليا و62 خريجاً وخريجة من كلية الطب والعلوم الصحية.