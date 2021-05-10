«مبادلة للرعاية الصحية» تستقطب المواطنين للتمريض

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مبادلة للرعاية الصحية» استمرارها في تقديم برامج للتدريب المتخصص، تهدف لرفع مستوى معايير التمريض في دولة الإمارات، واستقطاب المواطنين الموهوبين للعمل في هذه المهنة، دعماً لتطوير استدامة قطاع الرعاية الصحية في الدولة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام في ذكرى ميلاد رائدة التمريض فلورنس نايتنغيل.

وتأتي الاحتفالات العالمية هذا العام تحت شعار «الكوادر التمريضية: صوت للقيادة ورؤية لمستقبل الرعاية الصحية»، حيث يركز المجلس الدولي للتمريض، الجهة التي تقف وراء «اليوم العالمي للتمريض»، على النقص في أعداد الممرضين عالمياً، وكيف ستبدو المهنة في المستقبل، وكيف سيغير التمريض شكل المرحلة التالية من تطور الرعاية الصحية.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للرعاية الصحية»، إن طاقم التمريض ذا المهارات العالية يمثل دعامة أساسية لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن جائحة «كورونا» سلّطت الضوء على «الدور الرئيسي الذي تلعبه طواقم التمريض الماهرة المتفانية، ونأمل أن يؤدي هذا إلى رفع مكانة التمريض كمهنة مرموقة». وأضاف: «تماشياً مع رسالة أبوظبي ودولة الإمارات المتمثلة في الحفاظ على قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، فإن التوطين في مجال الرعاية الصحية يمثل أولوية رئيسية لدى (مبادلة للرعاية الصحية)؛ وذلك في إطار إتاحة فرص التدريب، والتوظيف الممتازة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم الكوادر التمريضية».

وأوضح النويس أن برنامج «تدريب من أجل العمل»، الهادف لدعم التوطين في القطاع «حاضر بقوة في جميع مرافق «مبادلة للرعاية الصحية»، ما يساهم في إتاحة فرص وظيفية جذابة لزيادة عدد المواطنين العاملين في جميع المستويات الوظيفية، ويتم دعم ذلك بمبادرات تدريب إضافية، مثل برنامج (وتين) السنوي، التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والذي يساعد الخريجين الإماراتيين، كالممرضين والممرضات، على اكتساب المعرفة والمهارات العملية اللازمة لتحقيق التميّز في وظائفهم في قطاع الرعاية الصحية، طوال فترة التدريب التي تستمر عاماً». عبير البلوشي، ممرضة مواطنة انضمت إلى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في عام 2017، وشجعتها «مبادلة للرعاية الصحية» منذ ذلك الحين على مواصلة صقل مهاراتها وخبراتها، حتى أصبحت تشغل حالياً منصب المدير الإكلينيكي الأول لمعهد التمريض والجراحة وزراعة الأعضاء بالمستشفى. ورأت البلوشي، التي تُدرِّس أيضاً التمريض في إحدى الجامعات بالإمارات، أن ثمّة حاجة إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها.

تدريب

علاوة على برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها مرافق «مبادلة للرعاية الصحية» لكوادرها التمريضية، يقدم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري فرص تدريب أوسع لتعزيز مهارات التمريض المتعلقة بمرض السكري على مستوى دولة الإمارات. ويهدف التدريب المقدم ضمن «دورة إمبريال للتثقيف حول السكري» متعددة التخصصات، ومدتها عام واحد، إلى تزويد موظفي الرعاية الصحية، مثل الكوادر التمريضية، بالمعرفة اللازمة التي تكفل لهم تثقيف مرضى السكري وأفراد أسرهم حول طرق علاج المرض والتعامل معه. كذلك يقدم المركز دورات مجانية متخصصة في مرض السكري لطواقم التمريض من جميع أنحاء الإمارات لتحسين مهاراتهم في هذا الجانب.