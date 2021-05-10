5000 هدية من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم

بدرية الكسار (أبوظبي)

جمعت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مبادرة «من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم»، أكثر من 5000 هدية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحرص سموها على تقديم المبادرات الإنسانية والمجتمعية الرائدة، وبهدف ترسيخ قيم العطاء والتسامح وحب المشاركة في نفوس الأطفال في الإمارات عبر تشجيعهم على مشاركة الهدايا مع الأطفال من جميع أنحاء العالم، وبالتالي خلق جيل سعيد من الأطفال الذين يمكنهم المساهمة بشكل إيجابي وفاعل، أسرياً ومجتمعياً من خلال التبرع بالهدايا والألعاب عبر 17 موقعاً لمؤسسة التنمية الأسرية في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وسيتولى الهلال الأحمر مسؤولية توزيعها عالمياً.

وشاركت في المبادرة الشيخة مريم بنت فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر آل نهيان، والشيخة فاخرة بنت أحمد بن ناصر آل نهيان، حيث يستمر استقبال الهدايا لغاية الأسبوع الأول من عيد الفطر.

جميلة الكعبي

وقالت جميلة الكعبي مدير مكتب الإعلام في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن مبادرة من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم نقلة نوعية في مجال الخدمات الإنسانية والخيرية، وتعزز جهود الدولة وقيادتها الرشيدة في مجال الوقوف إلى جانب الأطفال والأسر وإسعادهم».

وأشارت إلى أنه قد بلغ عدد الهدايا إلى اليوم ما يفوق 5000 هدية مقدمة من أطفال الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة التي غرست فيهم حب الخير ورسخت في نفوسهم القيم السامية والمبادئ النبيلة في العطاء والتسامح والخير والمحبة والتعاون ومد يد العون لكل محتاج، فالعمل الخيري والإنساني له قيمة متجذرة في المجتمع والمبادرة التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية مع الهلال الأحمر لنشر الفرحة، ورسم البهجة بين الأطفال تؤكد هذا الدور الإنساني والريادي لدولة الإمارات.