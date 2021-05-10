«زايد للثقافة الإسلامية» تختتم مسابقة «رتل وارتق»

أبوظبي (وام)

اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية مسابقة «رتل وارتق» للقرآن الكريم المخصصة لفئة المهتدين الجدد، بمشاركة 75 من الطلاب المنتسبين للدراسة في الدار من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن مبادرات برنامجها الرمضاني «رمضان إيمان وطمأنينة». ونظراً للوضع الحالي، وعملاً بالإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً للقرارات الحكومية الرامية إلى التباعد الجسدي، وإيماناً من الدار بالحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع جاءت المسابقة افتراضياً، من خلال تسجيل تلاوة القرآن الكريم، وإرسالها للجنة مختصة من الدار.

وقامت الدار بعرض أفضل 10 مشاركات من المتسابقين على صفحتها في اليوتيوب لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع، والمهتمين بالمشاركة بالتصويت لأفضل قارئ وأجمل صوت من المهتدين الجدد المشاركين في المسابقة، وبلغ عدد المصوتين 479 بإجمالي 1754 مشاهدة للمسابقة.

وتعدّ هذه المسابقة السنوية أنموذجاً للعناية بكتاب الله تعالى، وتحفيزاً للمهتدين الجدد على تلاوة القرآن الكريم وحفظه والتنافس فيه، كما أسهمت المسابقة في غرس حب القرآن الكريم في نفوس المشاركين.

وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار أن مسابقة «رتل وارتق» هي ثمرة برنامج القرآن الكريم الذي تقدمه الدار لطلبتها، ضمن برامجها التعليمية التي تسهم في التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية، وما تحمله من قيم يشع منها نور التسامح والتعايش والرحمة. وأشارت الطنيجي إلى أن مسابقة القرآن الكريم «رتل وارتق» مسابقة سنوية تنظمها الدار بهدف ربط المهتدين الجدد بالقرآن الكريم، وغرس قيمة الذكر في نفوسهم، وبث روح الحماس والمنافسة على قراءة القرآن بالترتيل، وتعريفهم بفوائد قراءة القرآن الكريم، وتأهيلهم للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم المحلية. وقد رصدت الدار جوائز قيمة للفائزين لتحفيزهم وتشجيعهم، وفاز بالمركز الأول الطالب هشام سينتونجو من جمهورية أوغندا.