«بيئة الشارقة» جاهزة لاستقبال زوارها

الشارقة (وام)

أعلنت «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية» في الشارقة جاهزيتها لاستقبال زوار مراكزها، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتحرص الهيئة على توفير سبل الراحة والاستمتاع للزوار في تلك المناسبات من خلال وضع خطة لاستقبالهم تبعا للإجراءات الاحترازية والتزاماً بالتعليمات والإرشادات من حيث التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وكل ما يسهم في حماية وسلامة الجميع.

وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء الإمارات»: إن فرق الهيئة أنهت مهامها كافة لاستقبال الزوار خلال فترة العيد السعيد في ظل التزام تام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، سواء ما تعلق منها بالتباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والتعقيم في كل المواقع والمراكز من أجل حماية الجميع. وأضافت: أن المراكز التابعة للهيئة تلعب دوراً توعوياً بيئياً كبيراً، من خلال مختلف أنشطتها وبرامجها المتنوعة، وتسهم في زيادة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان والزوار وأفراد المجتمع كافة وتقدم لهم وجبة معرفية دسمة وتعتبر في الوقت نفسه وجهة سياحية وترفيهية ممتعة للكبار والصغار فهي بطبيعتها تصنف ضمن السياحة البيئية التي تحتل مكانة مميزة لدى السياح على مستوى العالم.