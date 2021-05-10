«معاً» تدعو للمساهمة في دعم 380 يتيماً

أبوظبي (الاتحاد)

دعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، سكان أبوظبي إلى المساهمة والتآزر لتحقيق مقاصد الحملة المجتمعية الهادفة إلى دعم 380 يتيماً في الإمارة، والتي تعكس قيم روح العطاء مع حلول نهاية شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، حيث تندرج المبادرة ضمن صندوق الاستثمار الاجتماعي التابع لهيئة «معاً»، بهدف جمع 10 ملايين درهم لدعم الأيتام من قبل سكان أبوظبي ومؤسساتها.

وتشجع الحملة القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في أبوظبي للمساهمة في إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية، وفقاً للأولويات المحددة في الإمارة المتمثلة في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي وجودة التعليم وتنمية المهارات، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والظروف المحيطة.

وفي إطار المبادرة، ستوفر الهيئة الدعم الاجتماعي المباشر من خلال المساهمات المالية الواردة عبر المنصة لرعاية الأيتام وفق مختلف سبل الحياة، وتعزز فرص اندماجهم مع المجتمع وإلحاقهم مستقبلاً بسوق العمل ليكونوا أفراداً منتجين، في خطوة رائدة لترسيخ مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 المعنية بتطوير بيئة اجتماعية مثالية تجعل من إمارة أبوظبي الوجهة المفضلة على المستوى العالمي للإقامة والعمل والاستثمار، حيث سيتم تخصيص المساهمات الواردة في مجال تأمين التعليم، ودفع تكاليف الدراسة ودعم المقبلين على الزواج، وتوفير التكاليف المتعلقة بالسكن والأثاث، بالإضافة لتوفير الدعم في المجال الطبي.