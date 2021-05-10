إجراءات لتأمين العطلة في دبي

دبي (وام)

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد افتراضياً، اعتماد خطة الإجراءات الأمنية لتأمين إجازة عطلة عيد الفطر المبارك، بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحقيق انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية.

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي بالوكالة اللواء عبدالله الغيثي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، ضرورة الالتزام بعدم التجمع في المنازل والشقق السكنية لأكثر من 5 أفراد في عطلة العيد، وعلى ضرورة تعاون أفراد الجمهور مع الشرطة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التردد بالاتصال بالرقم 901 أو عين الشرطة عند ملاحظة أي مخالفات أو بلاغات مقلقة كي لا يقع الشخص تحت طائلة المخالفة.

وقال الغيثي: «بغرض ضمان الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية تم توفير 433 دورية و32 دراجة هوائية و3 آلاف رجل شرطة في إمارة دبي و72 سيارة دفاع مدني و111 سيارة إسعاف و9 زوارق بحرية و160 منقذاً على شواطئ دبي، بالإضافة إلى 700 متطوع منتشرين في الأسواق والمولات لضمان التزام الجمهور و2000 رجل أمن من الشركات الخاصة». وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه تم تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في دبي، منها مصلى المزهر، ومصلى ند الحمر، ومصلى زعبيل، ومصلى ديرة، ومصلى المنخول، ومصلى جميرا، والمساجد هي مسجد الراشدية الكبير، ومسجد الفاروق، ومسجد السلام، عدا عن المساجد الأخرى، وحث المصلين على عدم التقارب والسلام والمصافحة وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في المساجد والمصليات، وهي لبس الكمامة، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة وتحقيق التباعد والتقيد به. وأضاف العميد المزروعي أنه سيتم نشر دوريات مرورية وجنائية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة وفي المناطق الحيوية، وكذلك في المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمناطق السياحية كمنطقة لامير وجي بي آر وسيتي ووك، ووجه السائقين بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والالتزام بالإجراءات الاحترازية في الشواطئ.