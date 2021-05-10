«صحة»: أقسام الطوارئ على مدار الساعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، أن وحدات الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة خليفة الطبية، وتوام، والكورنيش ومستشفيات الظفرة، التابعة لـ«صحة»، ستواصل عملها على مدار الـ 24 ساعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تواصل طواقمها الطبية والتمريضية والإدارية تقديم الرعاية الطبية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمرضى المنومين في المستشفيات. وستغلق العيادات الخارجية في جميع مستشفيات شركة «صحة» أبوابها خلال إجازة عيد الفطر، على أن تعاود عملها كالمعتاد بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري، باستثناء مركز صحة المرأة مستشفى الكورنيش، الذي سيعمل يوم السبت 15 مايو 2021 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

وأعلنت شركة «صحة» أن عدداً من مراكز المسح الوطني المخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهي: مراكز أبوظبي، والظفرة، ودبي، والإمارات الشمالية، ستعمل من الأول وحتى الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

في حين تعمل مراكز التقييم في كل من ميناء زايد والمفرق في أبوظبي، ومركز المعارض في مدينة العين من الأول وحتى ثالث أيام العيد من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً، كما يعمل مركز التطعيم في صالة الأفراح بمدينة زايد بمنطقة الظفرة من الأول وحتى ثالث أيام العيد من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً، وستغلق مراكز التطعيم في ميناء زايد، ومركز المعارض ودبي بارك خلال أيام العيد. ويمكن للراغبين في الحصول على لقاح كوفيد ـ 19 حجز موعد عبر تطبيق «صحة» لأخذ التطعيم في مراكز المسح الوطني والمراكز الصحية التابعة لشركة «صحة».