خطة للسلامة المرورية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور لتجنب الاختناقات المرورية، وبهدف ضمان انسيابية حركة السير، وتعزيز التدابير المتعلقة بالسلامة العامة بشكل عام والسلامة المرورية تحديداً، وذلك على جميع مناطق وطرق الإمارة.

وأكدت إعداد خطة شاملة لتأمين السلامة المرورية خلال الاستعدادات للعيد لتسهيل حركة السير من الازدحام المروري الكثيف، وتوقف الحركة في الطرق، وتركز الخطة على تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية والأسواق والمراكز التجارية والحدائق والأماكن السياحية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وشارك رقباء السير من دوريات الدراجات النارية في تنظيم وتسهيل حركة السير في الأماكن المزدحمة في الأسواق والمراكز التجارية والتي تشهد كثافة في الحركة المرورية، بما يعزز من انسيابية حركة المرور والالتزام بقانون السير والمرور.

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم الوقوف العشوائي لتحركات الأبناء داخل المركبة، والتقيد بجلوسهم في الأماكن الخلفية للمركبة واستخدام حزام الأمان والتقيد بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها والتأكد من صلاحية إطارات مركباتهم وترك مسافة كافية خلف المركبات والتركيز والانتباه على الطريق واستخدام حزام الأمان.