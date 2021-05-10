3 مبادرات لأسر نزلاء «عقابية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، 3 مبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة: «إن المبادرات تشمل توزيع كسوة العيد على 59 أسرة متعففة من أسرة النزلاء تقدر قيمتها 118 ألف درهم، بالإضافة إلى توزيع فوالة العيد من جمعية الشارقة الخيرية، وتمثلت المبادرة الثانية في توزيع مبلغ 15 ألف درهم على شكل 30 كوبون مشتريات، كل كوبون فئة 500 درهم بدعم من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، لأبناء النزلاء، أما المبادرة الثالثة فكانت بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، تمثلت توفير كافة احتياجات الأطفال من أبناء النزيلات حديثي الولادة بحضانة دار الأمان بالمؤسسة، بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوس أسر النزلاء وأطفالهم». وأضاف: «إن العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الشركاء، تأتي بهدف الوقوف بجانب أسرة النزيل، لتخفيف الأعباء المعيشية قدر المستطاع.