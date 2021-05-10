جاهزية وخطة متكاملة لعيد الفطر في «إسعاف دبي»

دبي ( الاتحاد)

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وضعت خطة متكاملة للتعامل مع إجازة عيد الفطر المبارك، بهدف توفير أفضل الخدمات الإسعافية، والتعامل مع الحالات الطارئة، بسرعة وكفاءة عالية.

وأوضحت إسعاف دبي أنها خصصت 442 كادراً إسعافياً مدرباً، و122 آلية تشتمل على سيارات إسعاف، والمستجيب السريع، والدرجات الهوائية والنارية، والزوارق البحرية، إضافة إلى 222 سائقاً محترفاً، لتأمين سكان وزوار دبي خلال أيام العيد.

وأكد خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة وفرت مركبات إسعاف ضمت سيارات وحافلات، ووحدات عناية مركزة في حالة تأهب، تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة. وطالب الدراي جميع أفراد المجتمع بتحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم بالدرجة الأولى، والابتعاد عن كافة العادات والتقاليد التي كانت متبعة سابقاً، وذلك للحد من انتشار العدوى، خصوصاً في العيد.