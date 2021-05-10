إغلاق 6 منشآت مخالفة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، 6 منشآت لم تلتزم بالاشتراطات الصحية، وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان.

جاءت الإجراءات في أعقاب الحملات التفتيشية المكثفة، التي رصدت التزام نسبة كبيرة بمختلف اشتراطات الصحة العامة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من الفيروس المستجد «كوفيد - 19»، فضلاً عن تحرير المخالفات والإنذارات. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة كثفت خلال النصف الأول من رمضان الحملات الموجهة لمختلف المنشآت، خاصة التي يكثر نشاطها خلال هذه الفترة من العام.

وذكرت أن حملات قسم الرقابة الغذائية شملت حملة خاصة بالتحقق من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، إضافة إلى الحملة على منشآت المطاعم والمطابخ الشعبية ومنشآت التموين.