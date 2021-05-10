سفير الدولة لدى روسيا يهنئ بالذكرى الـ 76 لعيد النصر

موسكو (وام)

وجه الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة، ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، التهنئة إلى الحكومة والشعب الروسي الصديق بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 76 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية (1941 - 1945).

وقال، إن الشجاعة والبطولة التي أظهرها قدامى المحاربين الذين أفنوا حياتهم من أجل السلام وحماية الوطن، ستبقى ذكرى خالدة ولن تنسى، معرباً عن أمنياته لحكومة وشعب روسيا بالمزيد من التقدم والازدهار.

وشهد محمد راشد المنصوري، رئيس القسم السياسي في سفارة الدولة لدى موسكو، الاحتفالية التي أُقيمت بهذه المناسبة، وتضمنت عرضاً عسكرياً للقوات الروسية المسلحة في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، بحضور فخامة فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وأعضاء الحكومة ورؤساء وممثلي البعثات والمنظمات الدبلوماسية المعتمدة لدى موسكو.