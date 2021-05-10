النيابة العامة للدولة: لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح

أبوظبي (وام)

أوضحت النيابة العامة للدولة، بأنه لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح.

وأشارت في تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقاً للمادة 36 المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، كما نصت المادة 59 من ذات المرسوم بقانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.