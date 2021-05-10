دليل إرشادي لأطفال التوحد

دبي (وام)

أطلقت جمعية الإمارات للتوحد ومركز التميز للصحة النفسية للأطفال اليافعين بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بالتعاون مع مؤسسة «التوحد يتحدث» أول دليل إرشادي باللغة العربية لعائلات الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد، خلال رحلتهم الانتقالية من مرحلة المراهقة إلى البلوغ، والذي يعنى بتربية المراهقين من ذوي اضطراب طيف التوحد، ويقدم إرشادات مهمة لأسرهم.

وقال ماجد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد إن ترجمة هذا الدليل للغة العربية يعكس مدى تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات في الدولة، والتي تهدف بدورها إلى دعم ومساعدة أسر ذوي اضطراب طيف التوحد في تفهم مرحلة مهمة في حياة أبنائهم وهي المراهقة والبلوغ. وأشار إلى أن هذا الدليل هو الأول من نوعه على مستوى الدول العربية، ويسهل الكثير من الأمور على أولياء الأمور من ناحية، وعلى ذوي اضطراب طيف التوحد من ناحية أخرى.