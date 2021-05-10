المسافة الكافية لتجنب التوقف المفاجئ

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في أسبوع المرور العربي 2021، والذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 10 من مايو الجاري.

ودعا العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين، إلى ترك مسافة كافية وآمنة بين المركبات لتجنب التوقف المفاجئ دون سابق إنذار على الطرق الخارجية وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية، فالحوادث ليست بمصير بل إهمال وتقصير، فاحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة تجنب مستخدمي الطريق السلوكيات الخاطئة. وأكد أن مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية من أكثر ثلاثة مسببات رئيسة لوقوع الحوادث، لافتاً إلى أن ترك المسافة قد ينقذ أروحاً وممتلكات، وحث السائقين على ضرورة الانتباه أثناء القيادة والتعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق الإجراءات الضرورية التي تعزز السلامة على الطرقات.وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتنفيذ حملات توعية ميدانية ونشر مقاطع فيديو تُبث من خلال منصاتها للتواصل الاجتماعي، تركز على أهم السلوكيات المرورية التي تشغل السائقين عن الطريق وتتسبب في حوادث مرورية بسبب عدم الانتباه، ومنها استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بالسرعة المقررة للشارع، وتجاوز الإشارة الحمراء، وأخطاء المشاة أثناء العبور دون انتباه وإرباك الحركة المرورية والتسبب بالحوادث وغيرها.