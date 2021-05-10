شرطة رأس الخيمة تطلق حملة «حقوق وواجبات العامل»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال إدارة الشرطة المجتمعية - قسم توعية المجتمع - بالتعاون مع أفرعها الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة، حملة التوعية المجتمعية تحت شعار «حقوق وواجبات العامل»، والتي تهدف إلى تقديم التوعية إلى الفئة العاملة بحقوقهم وواجباتهم لتوفير أقصى سبل الراحة والسعادة لهم.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن تنفيذ الحملة جاء من منطلق دعم مسؤوليتها تجاه جميع أفراد المجتمع، والحرص على ترسيخ قيم الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية وتقديم العون والشكر للآخرين، وتقديراً لدور هذه الفئة المهم في المجالات المختلفة، والذي يعتبر حجر الأساس في مسيرة التنمية، وحرصاً على سلامتهم وأداء عملهم دون التعرض لأي مخاطر عبر تعريفهم بحقوقهم، وكيفية الحصول عليها بشكل قانوني سليم، كذلك اطلاعهم على واجباتهم والالتزام بها والتقيد بالأوامر والأنظمة واتباع التعليمات والتوجيهات المعمول بها، منعاً لحدوث أي مشاكل قد تعرضهم للمساءلة القانونية. وتمثلت الحملة في الزيارات الميدانية لمواقع عمل الفئة العاملة، وإعداد «بروشور» توعية إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة.