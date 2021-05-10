شرطة دبي تختتم موسم البرامج الرمضانية للنزلاء

دبي (الاتحاد)

اختتمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي موسم برامجها الرياضية والدينية والتعليمية للنزلاء، والتي استمرت طوال شهر رمضان المبارك، مع اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بالتباعد الجسدي.

وقال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن البرامج الرمضانية تأتي في إطار حرصنا على توفير أجواء رمضانية مميزة ومبهجة للنزلاء، ومنحهم الفرصة على اختلاف معتقداتهم، للتعرف على عادات وتقاليد ديننا الإسلامي، والاحتفاء بروحانيات الشهر الكريم، ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح العميد الشمالي أن النزلاء انخرطوا في دورات اللياقة البدنية والدفاع عن النفس وكمال الأجسام في الفترة المسائية قبل موعد الإفطار، وذلك على 3 فترات متقطعة رُوعي فيها إجراءات السلامة والتباعد الجسدي. وأضاف: كما أطلقنا برامج دينية ومحاضرات عن بُعد طُرحت بخمس لغات هي العربية والفلبينية والإنجليزية والروسية والأوردو، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومركز المعلومات الإسلامي، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، هذا إلى جانب طرح دورات تعليمية عن بُعد في مجالات مختلفة.