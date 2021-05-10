«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «باندا باو باو» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم «باندا باو باو» بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN -2843516)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008.

وأوضحت «الهيئة» أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري، جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، وتكرار وجود بنود عالية الخطورة، وعدم التزام صاحب المنشأة بتصحيحها، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات لأسباب تتصل بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية في المطعم، وإعادة تجميد اللحوم والدواجن الطازجة، وعدم غسل وتعقيم الخضراوات والفواكه قبل تخزينها، وسوء نظافة معدات الطبخ، وغيرها المخالفات المتكررة منذ أول مخالفة تم تحريرها في 30 مارس الماضي، ورغم تعاقب التفتيش والتنبيه المتكرر لصاحب المنشأة لم يتم الالتزام بتصويب تلك المخالفات المتكررة، مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.