محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع أمير الكويت وولي عهده

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سموه إلى أمير الكويت وولي عهده، خلال اتصالين هاتفيين، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة، معربا عن أطيب تمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الخير والتقدم والازدهار.

وأعرب صاحب السمو أمير دولة الكويت وولي عهده عن أسمى تهانيهما، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والازدهار وأن يسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة موفور الصحة والعافية والسعادة.