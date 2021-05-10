فيديو.. «الطوارئ والأزمات» تعلن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الاثنين، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، «نعلن اليوم عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك وبروتوكول الصلاة، إذ تقرر تحديد مدة الصلاة 15 دقيقة فقط شاملة الخطبة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي».

وأضاف الظاهري أنه «يمنع منعاً باتاً الحضور لصلاة العيد للأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج والمقيمين مع أشخاص مخالطين لمرضى كوفيد-19، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما تمنع التجمعات والمصافحة قبل الصلاة وبعدها بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بُعد».

اقرأ أيضا... فيديو.. الإحاطة الإعلامية: بدء إنتاج لقاح «حياة فاكس» في الإمارات



وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه «يتعين على فئات كبار السن ممن هم فوق الـ60 والأطفال أقل من 12 عاماً تجنب الذهاب إلى صلاة العيد، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم».

وأوضح أن الجهات المعنية والمتطوعين سيشرفون على عملية الدخول إلى أماكن الصلاة والخروج منها، لمنع الازدحام وتنظيم أداء الصلاة.