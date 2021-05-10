ضمن مبادرات رمضان.. الإمارات ترسل طائرة إلى أفغانستان

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة على متنها 37 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سعادة عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية: "لطالما وقفت دولة الإمارات مع الدول الشقيقة و الصديقة في الظروف كافة التي تتطلب التضامن والتعاون وفي هذا الصدد أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل مواد غذائية إلى أفغانستان لدعم الأسر المتعففة في هذا الشهر الفضيل".

وأضاف سعادته إن دولة الإمارات كانت قد أرسلت من قبل طائرتي مساعدات على متنهما 7.2 طن من الإمدادات الطبية لمساعدة حوالي 7 آلاف من الكوادر الطبية على احتواء جائحة كوفيد-19".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة استفاد منها نحو مليوني عامل في المجال الصحي.