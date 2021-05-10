50 % هي نسبة الأنشطة المدرسية للطلبة والعاملين في مدارس عجمان الخاصة

تقرر استئناف الأنشطة المدرسية في المدارس الخاصة بإمارة عجمان على أن لا تزيد السعة الاستيعابية للطلبة والعاملين على 50 % مع التقيد بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة.

ويأتي قرار استئناف الدراسة ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، حرصاً من فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي على تأمين صحة وسلامة الطلاب، مع متابعة حثيثة لمستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.