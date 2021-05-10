«البلديات والنقل» بالتعاون مع «مدن العقارية» تُسلّمان 7 مساجد في أبوظبي للأوقاف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع مدن العقارية عن تسليم سبعة مساجد إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خلال شهر رمضان المبارك، في عدة مناطق في إماره أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، شملت مساجد في جزيرة أبوظبي، الشامخة، شخبوط، جبل حفيت، العامرة جنوب، ومدينة السلع.

وقالت دائرة البلديات والنقل: «تكرّس دائرة البلديات والنقل جهودها باستمرار لتحسين جودة الحياة لكافة السكان بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة. وقد تم إنشاء هذه المساجد ضمن خطتنا الرامية لتأسيس 20 مسجداً جديداً في العاصمة، تماشياً مع رؤيتنا الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة التي تهدف لتحقيق رفاهية وسعادة المجتمع. وبالعمل يداً بيد مع مُدن العقارية ستلبي هذه الإضافات الجديدة احتياجات المواطنين والمقيمين، آملين أن نساهم بذلك في إرضاء مجتمعنا».

ومن جانبه قال أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية: «خلال شهر رمضان المبارك، يسعدنا أن نواصل تعاوننا مع دائرة البلديات والنقل لتسليم مساجد جديدة في العاصمة ومواصلة الارتكاز على التنمية الاستراتيجية للمدينة».

وإلى الآن، قامت «مدن» بتسليم إجمالي 12 مسجداً، بعد تطوير واعتماد الخطة التي قدمتها دائرة البلديات والنقل، و«مُدن» والتي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وقد تضمنت الخطة تسليم 20 مسجداً في إمارة أبوظبي، بما فيها 10 مساجد في مدينة أبوظبي، و5 مساجد في العين و5 مساجد في الظفرة.

يُذكر أنّ كلاً من المساجد السبع التي تم تسليمها تستوعب 2928 مصلياً. وبتقليص قدرتها الاستيعابية إلى 30% منعاً لانتشار كوفيد- 19، سيستوعب كل منها ما بين 121 و132 مصلياً.

وقد تم بناء وتشطيب تلك المساجد وفقاً لأعلى المعايير، حيث زُينت حواف النوافذ بالأحجار المزخرفة، وتميزت المساجد بتصميم يسمح بدخول الضوء ومئذنة بارتفاع 18متراً، مع نوافذ متقنة التصميم وهلال نحاسي، بالإضافة إلى ممرات مرصوفة ومترابطة في جميع أنحاء المسجد، يكمل كل ذلك لمسات جمالية في الحدائق والأشجار.

وسيضم كل مسجد قاعة صلاة رئيسية واسعة، ومصلّى منفصلاً للسيدات، ومنطقة داخلية للوضوء للذكور ومنطقة وضوء منفصلة للإناث، بالإضافة إلى منطقة خارجية مظللة للوضوء ومرفق لمياه الشرب الباردة. كما سيتضمن كل مسجد مساكن مع مطبخ وغرفة معيشة، وغرف نوم ومرحاض مشترك وحمامات وفناء ملحقين.