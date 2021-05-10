محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس السيادة في السودان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - مساء أمس في قصر الشاطئ - الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وسبل تنمية أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيزه في جميع المجالات. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. خاصة المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.. مؤكدين في هذا الصدد توافق الرؤى حول أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، بما يسهم في نزع فتيل التوترات والأزمات ويرسخ لقاعدة وأسس قوية للمضي قدماً على طريق التنمية والتقدم والازدهار لشعوبها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم جهود السودان الشقيق في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية، خاصة خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه.. انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة. من جانبه، أكد البرهان أن السودان حريص على تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما. وثمن مواقف الدولة تجاه الحفاظ على استقرار السودان وأمنه في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به والتحديات التي يواجهها.. مشيداً بمبادرات الدولة الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. حضر الاجتماع.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومن الجانب السوداني.. معالي خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد الموافق لرئيس مجلس السيادة في السودان.