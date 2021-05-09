نهيان بن مبارك ونائبة وزير خارجية كوستاريكا يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره، السفيرة أدريانا بولانيوس آرغيتا نائبة وزير خارجية جمهورية كوستاريكا.

ورحب معاليه بالسفيرة أدريانا بولانيوس آرغيتا والوفد المرافق لها، وبحثا تعزيز العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوستاريكا بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان جهود الإمارات الهادفة إلى تقديم نسخة استثنائية من معرض «إكسبو» العالمي على أرض الدولة، بما يعزز التعاون الدولي المشترك لمواجهة التحديات العالمية، وبناء عالم أفضل يحقق السلام والازدهار العالمي.

كما بحث الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد - 19» على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم، انطلاقاً من قيمها ومبادئها الراسخة القائمة على التضامن والتسامح والسلام من أجل مستقبل مشرق للجميع. وقال: إن العلاقات بين الإمارات وكوستاريكا تزداد تطوراً ورسوخاً، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات. وأضاف معاليه، أن مشاركة جمهورية كوستاريكا الصديقة في معرض «إكسبو 2020 دبي» يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطلعهما إلى تقديم مشاركات فاعلة في هذا الحدث العالمي، قادرة على رسم مستقبل أفضل للأجيال المقبلة من خلال منصة ملهمة تجمع العالم تحت مظلة واحدة. من جانبها، أكدت السفيرة أدريانا بولانيوس آرغيتا حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يدفع جهود توثيق روابط الشراكة بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب. وقالت: إن بلادها تتطلع إلى مشاركة مهمة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيدة بالجهود والاستعدادات لاستضافة هذا الحدث العالمي، والتي تعكس مكانة الإمارات الرائدة عالمياً وعزيمتها على تقديم نسخة فريدة من «إكسبو» العالمي تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً لدول العالم أجمع.