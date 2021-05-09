«الصحة»: سحب وسيلة طبية تسبب السكتة الدماغية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وسيلة طبية قد تسبب سكتة دماغية، وحذرت من أخرى قد تعرض حياة المرضى للخطر، وخاطبت كافة الجهات الصحية والمعنية بالدولة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنها سحبت الوسيلة الطبية «Precise PRO RX US Carotid System BY Cordis»، التي تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون تضيق الشرايين السباتية، وذلك بسبب انفصال طرف الجهاز أثناء الاستخدام، ما قد يتسبب في إصابات خطيرة بسبب إزالة الطرف المفصول من الشريان السباتي، التي قد تؤدي إلى الانضمام أو السكتة الدماغية.

وطلبت الوزارة من الجهات الصحية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استخدام المنتج في حال توافره، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية لمستخدميه يجيب التواصل مع الوزارة مباشرة.

وحذرت الوزارة في تعميم آخر وجهته إلى كافة المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص من الوسيلة الطبية «LIFEPAK CR2 defibrillators»، وذلك لاحتمالية انفصال مغناطيس غطاء الوسيلة من الجهاز، حيث إن مغناطيس الغطاء هو الطريقة الأساسية التي سيتم من خلالها تشغيل الجهاز وإيقافه بفتح الغطاء أو إغلاقه، في حال خروج البطارية من مكانها قد تنفد البطارية قبل الأوان، حتى لو لم يكن الجهاز قيد التشغيل.

كما أنه قد لا يتمكن المستخدمون من تشغيل الجهاز إذا لم يستخدموا زر التشغيل أو الإيقاف أو في حال نفدت البطارية بالكامل. وأوصت الوزارة، بالاستمرار في استخدام الجهاز في حال عدم تشغيله عند فتح الغطاء، باستخدام زر التشغيل واتباع تعليمات التشغيل المحدثة، مشيرة إلى أن الوسيلة لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية فقط.