«الإمارات للدراسات» يختتم دورتين تدريبيتين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية دورة تدريبية متخصصة لطلبة العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، استمرت ثلاثة أشهر، كما اختتم في الوقت نفسه دورة تدريبية مماثلة لطلبة العلاقات الدولية بجامعة زايد. جاء عقد هاتين الدورتين في إطار تعاون المركز العلمي الوثيق مع الجامعات الوطنية داخل الدولة، وفي سياق حرصه على تنمية المعرفة ونشرها بين فئات المجتمع، خاصة طلبة الجامعات، الذين يمثلون قادة المستقبل.

وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز: إن طلبة الجامعات يحظون باهتمام كبير من قِبل قيادتنا الرشيدة التي تعوّل عليهم من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً لوطننا.