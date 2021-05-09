جامعة أبوظبي تحصد المركزين الثاني والثالث في «التعاون البحثي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل طلبة جامعة أبوظبي على المركزين الثاني والثالث في مسابقة التعاون البحثي «X-Research» التي نظمتها كلية الأفق الجامعية في الشارقة، وهدفت إلى توفير منصة تعليمية للطلبة من مختلف أنحاء الإمارات لإظهار وتعزيز مهارات الطلبة في البحث العلمي والريادة. وشارك في المسابقة طلاب وطالبات من خمس جامعات عرضوا أبحاثهم الطلابية ضمن مفهوم «تطبيق التقنيات الناشئة والاستدامة». وحصد الطلبة أحمد أبوغالي، وعبدالله السلماني، وأحمد الصوفي من قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب والهندسة الطبية والحيوية في جامعة أبوظبي، المركز الثاني عن مشروعهم حول «الوحدات الكهروضوئية الذكية»، بإشراف الدكتور أنس الطرابشة، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي. وفازت بالمركز الثالث الطالبة هامنة أنفر من كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي عن مشروعها «الزراعة العمودية في الإمارات العربية المتحدة».