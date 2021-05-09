1.9 مليار درهم نفقات «المعاشات» للربع الأول

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إجمالي نفقاتها للربع الأول من العام الجاري بلغ ملياراً و944 مليوناً و631 ألفاً و840 درهماً، مقارنة بـ1 مليار و905 ملايين و570 ألفاً، و712 درهماً عن الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 39 مليوناً عن العام الماضي.

وتشمل النفقات المصروفة المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات التي تم صرفها للمدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، وكذلك للمدنيين والعسكريين التابعين لوزارة المالية. وأكد محمد سيف الهاملي، مدير عام «الهيئة»، أن التكافلية الاجتماعية التي تميز نظم التقاعد في الدولة تجسد حرص الحكومة على تحقيق الرخاء الاجتماعي للمواطنين كافة وعائلاتهم، مضيفاً أن مسؤولية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مستوى مد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين الإماراتيين العاملين خارج الدولة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي هي مسؤولية مشتركة بين «الهيئة» والمؤمّن عليهم، مشيراً إلى أن زيادة عدد المشتركين عن المتقاعدين تمنح «الهيئة» فرصة لتغطية التزامات المتقاعدين والمستحقين لفترات أطول. وأوضح الهاملي أن النفقات المالية الخاصة بالربع الأول استفاد منها 24.969 متقاعداً و16.758 مستحقاً، بمجموع 41727 وفق آخر إحصائية لشهر مارس من العام الجاري، مقارنة بـ24.380 متقاعداً و16.311 مستحقاً، بمجموع 40691 وفق إحصائية لمارس من العام الماضي. وأشار إلى أن مجموع إيرادات «الهيئة» من الاشتراكات للربع الأول من العام الجاري بلغ ملياراً و134 مليوناً و708 آلاف و684 درهماً، تم تحصيلها من 6.998 جهة عمل عن 85.613 مؤمّناً عليه حسب آخر إحصائية لشهر مارس من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة هذه الإيرادات ملياراً و81 مليوناً و733 ألفاً و531 درهماً، تم تحصيلها من 6.556 جهة عمل عن 89.636 مؤمناً عليه حسب آخر إحصائية لشهر مارس الماضي. وأوضح أن عدد زوار مراكز سعادة المتعاملين خلال الربع الأول 2021 بلغ 17.308 مقارنة بـ19.142 في الربع الأول من العام الماضي، كما استقبل مركز الاتصال الخاص بـ«الهيئة» 15.994 اتصالاً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ19.793 اتصالاً خلال الربع الأول من العام الماضي. وعلى مستوى الخدمات المنجزة ساهم مركز الاتصال في إنجاز 16.893 خدمة، بينما بلغ عدد الخدمات المنجزة من خلال المركز في الربع الأول من العام الماضي 22.247. وعلى مستوى الخدمات الإلكترونية في «الهيئة» وخلال الربع الأول من 2021 بلغ عدد الخدمات المنجزة 21.043، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي شهد إنجاز 31.681 خدمة إلكترونية.