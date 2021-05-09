بحث سبل التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

أبوظبي (وام)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، خلال لقائه أمس، مارتن شونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، تطوير علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

حضر اللقاء، أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كل من: سارة فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، إلى جانب الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. ورحب معالي الدكتور علي راشد النعيمي بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وأكد أهمية هذه الزيارة وتوقيتها حيث تتزامن مع انعقاد اجتماعات لجان الاتحاد عن بُعد بسبب ظروف جائحة فيروس «كوفيد- 19». وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الاستفادة من تجربة التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا» على مختلف الصعد، وضرورة تبادل الخبرات بين الدول للحد من انتشار آثار «الجائحة». كما عرض معالي النعيمي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة الكثير من دول العالم ودعمها لمواجهة جائحة «كورونا» والحد من انتشار الوباء، حيث بذلت الدولة جهوداً كبيرة في توفير لقاح «كوفيد - 19» لبعض الدول التي لم تستطع الحصول عليه، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد مركزاً لجميع الديانات ومبادرات التسامح والسلام.

وأكد مارتن شونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، العلاقة المتميزة التي تربط المجلس الوطني والاتحاد البرلماني الدولي، مثمناً دعم المجلس للبرامج والمبادرات التي يعمل عليها الاتحاد، منوهاً بأن دولة الإمارات لديها تجربة وخبرة كبيرة في مجال التسامح والحوار والسلام، وأن هذا التجربة الناجحة يمكن الاستفادة منها ومشاركتها دول العالم في المؤتمرات الدولية.