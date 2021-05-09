3 شهادات آيزو لـ«الصحة»

دبي (الاتحاد)

حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجازاً متميزاً يشكل إضافة نوعية لسجل دولة الإمارات في ميادين الريادة العالمية، حيث أصبحت أول جهة اتحادية في المنطقة وأول جهة صحية عالمية تجمع 3 شهادات آيزو دفعة واحدة في إدارة وجودة البيانات، المعلوماتية الصحية، وإدارة الدراسات وتحليل البيانات وفق معايير الجودة العالمية. ويشكل هذا الإنجاز تأكيداً على التزام الوزارة بمعايير الجودة كمنهج عمل، في إطار سعيها لتغدو مؤسسة رائدة مستدامة ومبتكرة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشهد تسليم شهادات الآيزو في ديوان الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث سلم ممثل الهيئة العالمية لحلول الأعمال الشهادات للدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة.