الطقس صحو اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة شرقاً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركة الرياح: شمالية غربية - غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند 00:43 والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:16. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 09:32 والمد الثاني عند الساعة 20:45 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:30.