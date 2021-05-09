4 آلاف زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشفت بلدية مدينة الشارقة لـ «الاتحاد» عن تنظيم أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل خلال الربع الأول من العام الجاري. يأتي ذلك ضمن متابعتها المستمرة لهذه المنشآت بهدف التأكد من التزامها بالضوابط الصحية والاشتراطات والمعايير المنظمة لسير العمل وكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من «كوفيد - 19».وأعلنت البلدية عن الاشتراطات التي يجب اتباعها للحد من انتشار الوباء من خلال فرق التفتيش التابعة لقسم الرقابة الصحية والذي قام بتوعية العاملين بضرورة الالتزام بها وتطبيقها قبل وأثناء وبعد تقديم الخدمة للزبائن.

وقالت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية: إن البلدية تُشرف على 730 مركز تجميل و1650 صالون حلاقة في مدينة الشارقة، تخضع جميعها لزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتي تُعدّ المعايير الأساسية التي يقوم من خلالها المفتش بتقييم الصالون مع كل زيارة تفتيشية. وأشارت إلى أن دور مفتشي الرقابة الصحية لا يقتصر على عمليات التفتيش فقط، بل يتعدّاها إلى توعية العاملين وإرشادهم، حيث يتم التفتيش بشكل يومي في الفترتين الصباحية والمسائية وتتخلله زيارات يومي الجمعة والسبت، مع وجود مفتش الطوارئ الذي يستقبل أي شكاوى أو ملاحظات عبر مركز الاتصال على مدار الساعة.

من جهتها، أكدت الدكتورة أمل الشامسي مدير إدارة الصحة العامة، أن البلدية تتخذ إجراءات جزائية في حال عدم التزام أي من الصالونات ومراكز التجميل بالاشتراطات المطلوبة، استناداً على لائحة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي، دون إغفال المفتش لضرورة إلزام إدارة الصالون أو المركز المُخالِف باتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لإزالة ما تم ضبطه من مخالفات.