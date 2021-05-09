125 مليون درهم لحملة «دار البر» في رمضان

دبي (الاتحاد)

حصدت الحملة الرمضانية لجمعية دار البر إيرادات تجاوزت 125 مليون درهم، حتى السابع والعشرين من الشهر الفضيل، من حصيلة تبرعات وصدقات وأموال الزكاة ودعم أهل الخير والإحسان، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات مع نهاية رمضان إلى «130» مليون درهم، لتنجح الجمعية في تحقيق مستهدفاتها الرئيسية من وراء حملتها الموسمية هذا العام، والتي وضعتها هدفاً رئيسياً لها قبل حلول الشهر الفضيل.

وأوضح المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، أن الجمعية تغطي بهذا الحصاد الإنساني الكبير تكاليف مشاريع إفطار الصائمين، وكسوة عيد الفطر المبارك، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والمستورة والمحتاجين، وتسليم زكاة الفطر لمستحقيها، وفق المصارف الشرعية المحددة في ديننا الحنيف، وتقديم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين، ودعم الشرائح المجتمعية الضعيفة في الإمارات والعالم، وسداد نفقات علاج المرضى، وغيرها من المشاريع والمبادرات الخيرية المتنوعة، مثل بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام.