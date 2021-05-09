أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر السعيد

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تزيين الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات في جزيرة أبوظبي بمئات اللوحات الفنية المضيئة ابتهاجاً واحتفاءً بقدوم عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، باستقبال هذه المناسبة.

وتعمل فرق البلدية على تركيب لوحات زينة عيد الفطر كزينة إضافية لزينة رمضان، وتتميز اللوحات بأنها مزيج من التشكيلات الهندسية المختارة بين النجوم والأهلّة وكلمات التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وتمت إضافة لوحات مضيئة خاصة بعيد الفطر، وتركيب زينة العيد على أعمدة الإنارة الأمامية عند كل تقاطع في الطرق الرئيسة والفرعية. وتتضمن لوحات زينة العيد الكثير من عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها في المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم»، «من العايدين والغانمين». وتم دمج ألوان عديدة في اللوحة الواحدة لإعطائها روحاً خاصة تميزها عن المناسبات الأخرى، بالإضافة إلى تطعيم جميع المجسمات والتشكيلات بمادة الأكريليك. وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، وكذلك على أن تكون جميعها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة جميع العوامل الجوية.