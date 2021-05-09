«النقل المتكامل» يعلن مواعيد خدمات النقل العام خلال العطلة

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تهدف إلى اطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته خلال إجازة عيد الفطر، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، وأوقات عمله، وساعات تطبيق نظام «درب» للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، وخدمات العبارات.

أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك ابتداءً من الثلاثاء 11 مايو الجاري إلى حين استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيق «Darbi» الذكي، وعبر التواصل مع مركز الاتصال التابع لمركز النقل المتكامل على الرقم المجاني 80088888، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمات وسائل النقل البحري والعبارات

أعلن مركز النقل المتكامل أن خدمات ومواعيد عمل العبارات بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة، وبين جزيرتي السعديات والعالية، ستكون خلال إجازة عيد الفطر كما يلي:

مواعيد عمل العبارات من وإلى جزيرة دلما:

من السبت إلى الخميس (3) رحلات

من الرحلة الأولى الرحلة الثانية الرحلة الثالثة

دلما 06:00 صباحاً 11:15 صباحاً 03:45 مساءً

جبل الظنة 09:00 صباحاً 01:30 مساءً 06:00 مساءً

يوم الجمعة فقط (2) رحلتان

من الرحلة الأولى الرحلة الثانية

دلما 07:00 صباحاً 03:45 مساءً

جبل الظنة 10:00 صباحاً 06:00 مساءً

أما مواعيد عمل العبارات بين جزيرتي السعديات والعالية، فستكون كالتالي:

من السبت إلى الأربعاء (4) رحلات

الرحلة الرابعة الرحلة الثالثة الرحلة الثانية الرحلة الأولى من

03:30 مساءً 12:30 مساءً 09:30 صباحاً 06:30 صباحاً مرسى السعديات

04:50 مساءً 02:00 مساءً 11:00 صباحاً 08:00 صباحاً مرسى جزيرة العالية

يوم الخميس فقط (4) رحلات

الرحلة الرابعة الرحلة الثالثة الرحلة الثانية الرحلة الأولى من

05:00 مساءً 02:30 مساءً 12:00 مساءً 09:00 صباحاً مرسى السعديات

لا يوجد رحلة 03:50 مساءً 01:30 مساءً 10:30 صباحاً مرسى جزيرة العالية

يوم الجمعة فقط (4) رحلات

الرحلة الرابعة الرحلة الثالثة الرحلة الثانية الرحلة الأولى من

لا يوجد رحلة 03:00 مساءً 11:00 صباحاً 08:00 صباحاً مرسى السعديات

04:30 مساءً 01:30 مساءً 09:30 صباحاً 06:30 صباحاً مرسى جزيرة العالية

خدمات حافلات النقل العام

أما فيما يتعلق بخدمات وتواقيت عمل الحافلات العامة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فقد أفاد المركز بأن خدمة النقل العام بالحافلات ستعمل وفق المواعيد المحددة سابقاً لأيام الجمعة والعطلات الرسمية من دون أي تغيير. للاطلاع على مواعيد عمل الحافلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي.

خدمة «مواقف»

ستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 وحتى نهاية العطلة (من 29 رمضان إلى 3 من شهر شوال لعام 1442). كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال الفترة نفسها.

وفي هذا السياق، نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

رسوم «درب» مجانية

أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم بعد الانتهاء من عطلة العيد الرسمية في ساعات الذروة الاعتيادية، وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل. وكان المركز قد قام بتعديل تلك الأوقات خلال شهر رمضان.