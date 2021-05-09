شرطة رأس الخيمة تنشر 100 دورية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن وضع خطة متكاملة لتعزيز الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، والحفاظ على الصحة العامة.

وكشف عن نشر 100 دورية ستجوب كافة مناطق الإمارة، للتوعية وحفظ النظام وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، كما أن غرفة العمليات المركزية، ومركز الاتصال الموحد، بشرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد لتلقي بلاغات الجمهور على الرقم (999)، وتلقي كافة الخدمات والرد على استفسارات الجمهور، من خلال الاتصال على الرقم ( 901 ) للحالات غير الطارئة، في مركز الاتصال الموحد، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس (كوفيدـ 19).